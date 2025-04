O South Summit é parte da Porto Alegre e do RS que dão certo

O presidente do South Summit Brasil, José Renato Hopf, foi muito feliz no artigo que publica em ZH desta quarta-feira (9), quando diz que a primeira edição em Porto Alegre , em 2022, foi um reencontro, depois da tragédia da pandemia.

Pois agora também é um momento de reencontro - dos porto-alegrenses com os próprios porto-alegrenses, como os brasileiros e com o mundo . Porque o mundo está na Capital.

Mais do que isso, está no palco a partir do qual Porto Alegre começou a submergir em 3 de maio do ano passado. No armazém 6, a água chegou a mais de 5 metros de altura.