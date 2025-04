“O mundo a Roma”: jornal italiano destaca multidões de fiéis pelas ruas se despedindo do Papa

O Il Messagero, um dos principais jornais da Itália, trouxe como manchete de sua edição impressa desta sexta-feira (25) a expressão “Il mondo a Roma” — O mundo a Roma, em tradução livre. Era essa a sensação. À medida que o horário de fechamento do caixão do Papa se aproximava, uma multidão tomava as ruas nos arredores do Vaticano.