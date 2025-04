O impacto geopolítico do tarifaço de Trump, o antiliberal

Com uma enorme tabela, Trump anunciou as tarifas na quarta-feira (2). Brendan SMIALOWSKI / AFP

Supostamente, de um lado aparecia quanto cada país cobra de tarifas sobre produtos americanos, de outro, quanto os EUA passariam, agora, a cobrar. O "supostamente" aqui é proposital, porque até agora economistas sérios ainda estão tentando entender de onde saíram muitos daqueles percentuais. Mas o fato é que a globalização tal qual a conhecíamos acabou naquele dia, quarta-feira, 2 de abril. Os Estados Unidos, a nação mais aberta do mundo, fechou-se. O país que, a partir da Segunda Guerra Mundial, moldou o sistema internacional a sua imagem e semelhança, é pai ideológico da globalização, emplacou o dólar como lastro global e exportou o livre-comércio como elixir contra autocracias, com apenas um canetaço, se tornou o país do protecionismo, erguendo muros e reduziu as liberdades econômicas dos próprios americanos.

O "dia da ruína", na visão da Economist, bíblia liberal, foi considerado "o erro econômico mais profundo, prejudicial e desnecessário da era moderna". The Wall Street Journal determinou "o fim da era da globalização".

Mas, enquanto as análises, em sua maior parte, debruçam-se sobre os impactos econômicos, chamo a atenção para as repercussões geopolíticas. Os EUA pós-1945 erigiram sua arquitetura estratégica baseada no comércio a partir do princípio kantiano segundo o qual nações que mantêm relações comerciais não entram em guerra entre si.