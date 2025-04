Novo serviço de oftalmologia pelo SUS em Porto Alegre promete realizar quase 10 mil atendimentos por ano

Novo serviço iniciou nesta segunda-feira (7). Cristine Rochol / SMS

A prefeitura de Porto Alegre iniciou nesta segunda-feira (7) um novo serviço de oftalmologia na zona norte da Capital com uma expectativa de realizar 9.996 atendimentos por ano. As consultas serão feitas no Centro de Saúde IAPI, com o objetivo de descentralizar o atendimento e reduzir as filas para procedimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa é operacionalizada pela Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN). A ampliação do serviço foi viabilizada por meio de investimentos do Programa Mais Especialistas (PMAE), do governo federal, com aporte de R$ 1,9 milhão. O aumento de quase 10 mil consultas representa um crescimento de 40,8% na oferta contratada pela instituição. Com isso, a capacidade total será ampliada de 5.436 para 18.756 atendimentos anuais, tanto no IAPI quanto na sede da AHVN, na Zona Sul.

— A ampliação do serviço de oftalmologia era uma necessidade urgente para reduzir as filas e oferecer um atendimento mais ágil à população. Com esse investimento, estamos garantindo um avanço significativo, principalmente para quem mora na Zona Norte e precisava se deslocar para outras regiões para ter acesso ao especialista — afirmou o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

Leia Mais Prefeitura da Capital lança manual para orientar alimentação de alunos com transtorno do espectro autista da rede pública