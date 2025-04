Neto de Jango prepara livro sobre os bastidores da vida política da família

Christopher é filho de João Vicente Goulart e Zulma. Christopher Goulart / Twitter / Reprodução

Com o sugestivo título E manchado de sangue terás de crescer, o advogado e analista político Christopher Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe de 1964, prepara um livro no qual contará o envolvimento de sua família com episódios determinantes da história da política gaúcha e brasileira no século 20.

Nascido no exílio, em Londres, o autor, desde o primeiro momento de vida, teve a influência do avô, que morreu dois meses depois de seu nascimento. Jango viajou para o Reino Unido para conhecer o neto, em 1976.

"Foi o inquérito civil público, protocolado pelo Instituto João Goulart, que apurou as circunstâncias da morte de meu avô, que me despertou para uma responsabilidade da qual eu não poderia fugir. Até porque esse inquérito se confundia com as minhas origens. Entender a vida e a morte de meu avô, as razões políticas que o levaram a morrer provavelmente assassinado pelo exílio, era para mim uma forma de descobrir o meu lugar na sequência cronológica dessa história", conta, no livro.

A obra deve ser lançada pela Editora Alta Books. Divulgação / Divulgação

Christopher é filho de João Vicente Goulart e Zulma. O livro conta com apresentação de Juremir Machado e Alcy Cheuiche e o posfácio do deputado federal Afonso Motta (PDT).

— O livro é uma autobiografia, mas que se confunde diretamente com a história do Brasil. As pessoas fantasiam muito em torno do glamour da família de um presidente, mas não fazem a menor ideia do que significa ser neto de um cara que sofreu um golpe de Estado e que, provavelmente, foi assassinado pela ditadura. O sistema político ditatorial destruiu a minha família. Meu pai perdeu meu avô quando tinha 19 anos. Eu nasci no exílio e isso não tem nada de bonito — disse Chrisopher à coluna.