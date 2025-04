"Não se engane: não é porque tem sabor que não seja maléfico", alerta médico no Dia Mundial da Voz sobre uso de cigarros eletrônicos

Febre entre os jovens, especialista alerta para os riscos dos cigarros eletrônicos. brillianata / stock.adobe.com

Nesta quarta-feira, 16 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Voz. O médico que criou a data, hoje celebrada globalmente, é o gaúcho Nédio Steffen, ex-chefe do Serviço de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital São Lucas PUCRS e ex-professor da universidade. A coluna conversou com Steffen sobre os cuidados com a voz.

Nedio Steffen e Luciane Steffen, otorrinolaringologistas do Hospital da PUCRS. Arthur De Castro Dias / Divulgação

Como surgiu a ideia de se criar a data?

De 1998 para 1999, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz. Eu pensava: qual legado vou deixar? No ano anterior, a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia havia feito uma campanha nacional voltada para a surdez, abordando a importância do diagnóstico precoce, da capacidade de o indivíduo ser recuperado socialmente em casos de surdez. Pensei: por que não fazer uma campanha voltada para a rouquidão? O Brasil era o segundo país do mundo em incidência de câncer de laringe. Tínhamos em média 15 mil novos casos por ano. Mais de 70% desses pacientes morriam devido ao estágio avançado com que chegavam para tratamento. Câncer de laringe é altamente curável, mais de 95% de chance sendo diagnosticado em estágio inicial.

Quais os sintomas?

É a alteração de voz. Começa especialmente em homens com mais de 40 anos, que fumam e bebem. É o momento de fazermos o diagnóstico. É nesse momento que podemos propor o tratamento e a cura. Com a intenção de chamarmos atenção para isso, pensamos nessa data. Conversando com um ex-paciente, que era diretor de uma grande agência de publicidade do RS, criamos a logomarca, o desenho de uma úvula, a "campainha". A voz sai pela cavidade vocal, mas não adiantava colocar a imagem de uma prega vocal, que poucos entenderiam. A úvula, essa "campainha", esse "coração", é o símbolo nacional da voz. Foi instituída em 1999 uma campanha que atingiu o Brasil inteiro. Naquele ano, diagnosticamos mais de 700 casos de câncer inicial de laringe. Em 2002, Mário Andrea, um médico de Lisboa, era secretário da Sociedade Europeia de Laringologia e voz, e ele propôs na reunião da diretoria que o exemplo brasileiro servisse para o resto do mundo. A sociedade assumiu o que passou a se chamar de Dia Mundial da Voz. Em, 2004, a Academia Americana de Otorrinolaringologia também aderiu, e, hoje, mais de cem países comemoram a data. Alteração de voz, na maioria das vezes, é benigna, se é curada com tratamento clínico, eventualmente cirúrgico, ou como fonoterapia, mas é importante que se saiba que, em um grupo de seis a oito pessoas de cada 100 mil, poderá ser um câncer inicial de laringe, com altíssima possibilidade de cura.

Quais são as principais doenças relacionadas à voz?

As benignas mais frequentes são as laringites, que em 15 dias costumam regredir. Em cantores e cantoras, temos nódulos de prega vocal. Lesões de pólipo são mais comuns. Mas, se é um paciente de risco, homem que fuma e bebe, temos de pensar em câncer. Existem também as lesões pré-câncerosas, que tendem a se transformar em malignas com o transcorrer do tempo. A voz é o espelho da alma, ela que transmite as emoções, se estamos felizes ou tristes. Precisamos dar importância à voz.

