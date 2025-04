Melo diz que aceita oferta de Leite para que Estado assuma gestão de hospitais de média e alta complexidade em Porto Alegre

Prefeito e governador se reuniram nesta quinta-feira (17) no Piratini.

O prefeito Sebastião Melo irá encaminhar ofício, na tarde desta quinta-feira (17), ao Piratini, comunicando que a prefeitura aceita a proposta do governador Eduardo Leite para que o governo do Estado assuma a gestão dos hospitais de média e alta complexidade em Porto Alegre.

A proposta foi sinalizada por Leite a Melo pela manhã, durante reunião com mais de uma dezena de prefeitos para buscar soluções conjuntas para desafogar o sistema de saúde da Capital e Região Metropolitana. O encontro ocorreu no Palácio Piratini.

A sugestão pode determinar o futuro da saúde na Capital, que enfrenta lotação no sistema de saúde nas últimas semanas.

Porém, Melo também apresenta ao governador outras necessidades do município para reduzir as filas de cirurgias, de consultas, a superlotação das emergências e evitar a redução dos serviços em Porto Alegre .

Em ofício, a prefeitura encaminha as seguintes demandas: auxílio financeiro ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) , recursos para manter os serviços de média e alta complexidade, ampliação de leitos nos hospitais Porto Alegre, Restinga-Extremo Sul e Vila Nova durante a Operação Inverno (122 dias de duração), aporte financeiro para conclusão das obras dos Pronto Atendimentos Bom Jesus e Lomba do Pinheiro e subsídio financeiro para Farmácia Estadual.

O principal motivo da superlotação, na avaliação da prefeitura é que, boa parte dos atendimentos feitos na Capital é de pacientes vindos do Interior. A prefeitura de Porto Alegre tem gasto R$ 12 milhões a mais para por mês para manter os atendimentos no nível atual. Nas últimas semanas, Melo chegou a ameaçar suspender o atendimento de pacientes vindos do Interior em hospitais de Porto Alegre.