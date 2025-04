Guia para investidores estrangeiros e brasileiros será lançado no South Summit Brazil

South Summit Brazil ocorre entre 9 e 11 de abril em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

Será lançado na próxima semana, durante o South Summit Brazil, que ocorrerá entre 9 e 11 de abril em Porto Alegre, o Doing Business in Brazil 2025. Em formato de guia, o material tem o propósito de auxiliar investidores estrangeiros e brasileiros interessados em compreender o ambiente jurídico e regulatório do país.

O documento, desenvolvido pelo escritório Carvalho, Machado e Timm Advogados (CMT), trará um panorama completo para investidores estrangeiros e nacionais, facilitando a realização de negócios bem-sucedidos no mercado nacional.

Disponível em inglês e português, o guia responde às principais dúvidas sobre investimentos no Brasil, abordando temas essenciais como fusões e aquisições, tributação, propriedade intelectual, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), compliance, entre outros.

Esta é a terceira edição do documento, que conta com 15 capítulos e já está disponível para consulta online no link.

- A ideia é explicar em detalhes as principais características do mercado para que o investidor faça negócios sólidos e de sucesso - explica o sócio do CMT Advogados, Francisco Kummel.