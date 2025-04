Grupo RBS apresenta nova fase do movimento "Pra cima, Rio Grande"

Presidente do Conselho de Gestão e publisher da RBS, Nelson Sirotsky, discursou durante o evento. Lisiane Appel / Divulgação

O Grupo RBS realizou o pré-lançamento da nova fase do movimento “Pra cima, Rio Grande” em um jantar oferecido nesta quinta-feira (10) a parceiros e autoridades por ocasião do South Summit Brazil, do qual a empresa é media partner. Lançada em junho do ano passado, a bandeira institucional busca apontar caminhos para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

No encontro para mais de 100 convidados, o presidente do Conselho de Gestão e publisher da RBS, Nelson Sirotsky e o CEO do Grupo RBS, Claudio Toigo, conduziram a apresentação que contou com um vídeo-teaser desta nova etapa da ampla frente de ações institucionais, editoriais e de comunicação.

Toigo destacou o poder transformador da comunicação e o papel da RBS na escuta ativa de diferentes setores da sociedade civil para promover convergências sobre as pautas prioritárias para a retomada. Estes temas vão nortear a cobertura editorial, com foco em conteúdos sobre infraestrutura, contenção de cheias e moradia; histórias inspiradoras de quem faz a diferença e iniciativas que impulsionam o futuro. Todas essas frentes serão embaladas por uma campanha publicitária a ser lançada no fim deste mês, buscando enaltecer a crença no futuro e o orgulho de ser gaúcho.

