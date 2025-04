Governo federal propõe acordo com setor hoteleiro para adequar preços durante a COP30

Reunião contou com a presença dos ministro do Turismo, Celso Sabino, e da Casa Civil, Rui Costa.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (16), em reunião entre as partes. O encontro foi conduzido pelo Ministério do Turismo — com a presença do ministro Celso Sabino — e pela Secretaria Extraordinária para a COP30 da Casa Civil, representada pelo ministro Rui Costa.