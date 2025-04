Gaúchas que estavam na Itália para a canonização do santo millennial acompanham cerimônias de despedidas do papa Francisco

Um grupo de gaúchas desembarcou na Itália para acompanhar a canonização de Carlo Acutis , jovem de 15 anos cuja santidade seria celebrada no próximo domingo (27) pelo papa Francisco . Vitória Ferreira, Kátia Klock, Anna Pienegonda e Nicole Argerique, de Dois Irmãos, trabalham na editora Minha Biblioteca Católica.

No domingo (20), quando o papa Francisco deu a bênção de Páscoa , elas conseguiram ficar bem perto do Pontífice, na Praça de São Pedro.

No dia seguinte, estavam em Assis, quando receberam, com surpresa, a notícia da morte de Francisco. Voltaram para Roma. A cerimônia de canonização de Acutis foi cancelada, mas as gaúchas irão acompanhar momentos históricos dos funerais de Francisco.