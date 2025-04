Se Francisco for declarado santo, que nome teria?

Assim que o caixão de madeira de Francisco apareceu na Praça de São Pedro , na quarta-feira (23), a caminho da Basílica, já foram ouvidos gritos de "Santo subito" , em meio aos aplausos. Desde 2005, quando a multidão pediu que o papa João Paulo II fosse declarado santo imediatamente , esse grito tem se tornado habitual quando morre um Pontífice — em 2023, no sepultamento do papa emérito Bento XVI —, também foi assim.

No entanto, reconhecer alguém como santo é algo que exige um longo e meticuloso processo de investigação por parte do Vaticano, em especial ao Dicastério para a Causa dos Santos. João Paulo II abreviou de 50 para cinco anos o prazo mínimo para o início do processo. Quando o papa polonês morreu, Bento XVI renunciou ao período de espera para ele. João Paulo II foi canonizado pelo papa Francisco em cerimônia junto com João XXIII.