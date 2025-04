Evento internacional do Tribunal Regional do Trabalho vai reunir juristas de seis nacionalidades do Mercosul 

Atividade icirrerá no Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região realiza, entre quinta-feira (10) e sexta-feira (11), um seminário internacional sobre trabalho e justiça, com a participação de seis diferentes nacionalidades do Mercosul .

A atividade conta com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e terá a presença de juristas do Brasil, Uruguai, Peru, Argentina, Paraguai e Chile. Entre os nomes, está o do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Maurício Godinho Delgado, e os ministros Kátia Magalhães Arruda e Lelio Bentes Corrêa, além de desembargadores e juízes do Trabalho de diferentes Estados.