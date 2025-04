Escritório do RS processa Netflix por violação de direitos de marca e imagem em minissérie sobre boate Kiss

A busca pela reparação das violações legais à marca e à imagem tem caráter jurídico legalista, mas também social, uma vez que os ativos de propriedade da massa falida de (bens e direitos) arrecadados, em caso de decisão favorável, serão utilizados para o pagamento dos credores no processo falimentar, que, em sua quase totalidade, são as vítimas da tragédia de Santa Maria.

Após a tragédia, a Kiss acumulou dívidas milionárias devido às indenizações e aos passivos trabalhistas, principalmente porque os funcionários que estavam trabalhando naquele dia morreram no incêndio. Com isso, seus herdeiros legais receberam os direitos às indenizações na Justiça do Trabalho (não, necessariamente, os valores). No âmbito cível, as indenizações couberam aos frequentadores da boate — no caso de vítimas fatais, seus sucessores. O passivo da Kiss é avaliado em R$ 78 milhões.