Escritora gaúcha percorre mais de 20 cidades para tratar de forma lúdica sobre bullying nas escolas

Com as crianças, ocorreram contações de histórias do livro Uni.

O projeto Pare, Olhe, Ouça e Sinta: o Bullying na Escola, iniciativa educativa de prevenção ao bullying , percorreu 153 instituições de ensino em 20 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em sua primeira etapa, concluída em março de 2025.

Realizado ao longo de oito meses (entre junho de 2024 e março deste ano), o projeto promoveu 255 encontros com 4.350 alunos da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, além de 13 palestras para 230 professores . A ação é coordenada pela professora, escritora e especialista em literatura infantil Márcia Funke Dieter .

Além de palestras com os professores e contações de histórias com as crianças, como parte das atividades, foram distribuídos mais de 3 mil exemplares do livro Uni, de autoria de Márcia — 350 deles em braile —, que aborda o respeito às diferenças e os impactos do bullying.