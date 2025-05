Dentro do Vaticano, uma visita ao local mais privativo da Igreja Católica; veja o vídeo

Fachada da Casa de Santa Marta, dentro do Vaticano. Rodrigo Lopes / Divulgação

Eram por volta das 18h30min, quando entrei na Casa de Santa Marta, o local escolhido pelo papa Francisco para morar, onde ele morreu, e residência de passagem dos cardeais durante o conclave que elegerá o sucessor do trono de São Pedro. As votações ocorrem na Capela Sistina, mas é na Casa Santa Maria que eles dormem, fazem as refeições e convivem no dia a dia do conclave, atrás dos muros do Vaticano, sem contato com o mundo exterior até que a fumaça branca anuncie que os católicos já têm um novo papa.

De antemão, é possível perceber que o prédio cinza claro é bem diferente do tom sombrio apresentado no filme Conclave, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Aliás, é motivo de piada entre os frequentadores uma das cenas do filme, em que um cardeal entra no elevador e pede ao ascensorista o oitavo andar. A Casa de Santa Marta da vida real tem apenas cinco andar, e os elevadores não contam com ascensorista.

Feito esse esclarecimento, vamos ao que eu vi: chama atenção que os aposentos de Francisco ficam bem em frente à entrada, no segundo andar. As quatro janelas estão fechadas: as duas centrais, onde na fachada a bandeira do Vaticano à meio-mastro, era uma sala para reuniões. Foi ali que o Papa recebeu o rei Charles do Reino Unido depois que saiu da clínica Gemelli. À direita fica um escritório e, à esquerda, o quarto onde Francisco morreu. Todo o local foi lacrado pelo camerlengo após o falecimento, seguindo a tradição.

Entra-se na Santa Marta por uma porta automática de vidro, onde um segurança em trajes civis cumprimenta, de forma respeitosa e tom baixo, quem passa. No hall, à direita, há o busto do papa João Paulo II, em cujo pontificado a residência foi construída. À frente, uma estátua pequena de dois órfãos, presente dado por uma comunidade católica armênia. Pode-se descer para o saguão central por escadas em ambos os lados. Ali há uma pequena recepção.

Há poucas pessoas na casa, porque, no horário em que visitei, a maioria estava envolvida com a cerimônia de fechamento do caixão de Francisco, ali ao lado, na Basílica de São Pedro.

No saguão, à direita, fica o refeitório. Aqui, mais uma diferença em relação ao filme: as mesas são redondas ou retangulares em um ambiente agradável e acolhedor — nada como aquelas longas mesas mostradas no filme, que mais parecem de presídios ou reformatórios. Todas estão cobertas com toalha branca impecavelmente limpas, pratos e talheres postos para refeição. Há uma garrafa de vinho em cada uma delas. A mesa que era utilizada por Francisco fica bem na entrada e, ontem, estava sem pratos, talheres ou a garrafa de vinho. Estava até sem cadeiras em volta. Desde que Francisco morreu, os moradores falam em um tom mais baixo do que o habitual durante as refeições.

A todo momento, cruzo por bispos e cardeais: o arcebispo de Quebec (Canadá), de Argel (Argélia) e o núncio apostólico da Síria, cardeal italiano Mário Zenari.

É ao fundo do prédio, quase colado nos muros do Vaticano, que está a capela. Foi dali que o cardeal Kevin Farrell, o camerlengo, anunciou ao mundo, na segunda-feira (21), que o Papa “voltou para a Casa do Pai”. Também foi ali que o corpo de Francisco foi exposto pela primeira vez — até ser trasladado, na terça-feira (22), para a Basílica de São Pedro.