Das quase 4 mil áreas de mineração abandonadas no Brasil, 12% estão no RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um estudo realizado pelo Instituto Escolhas — que desenvolve estudos e análises sobre temas para o desenvolvimento sustentável — sobre a recuperação de áreas de mineração apontou que, das 36.337 minas autorizadas no país, aproximadamente 3.943 (11%) podem estar abandonadas. Desse total, 473 (12%) estão localizadas no Rio Grande do Sul.