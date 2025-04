Roma amanheceu nesta terça-feira (22) calma e enlutada um dia após a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21). Apesar disso, os principais pontos turísticos da Santa Sé estavam repletos de fiéis . A maioria, em silêncio, em oração pela memória do pontífice .

A coluna mostra o clima dos principais pontos do Vaticano. O sepultamento do pontífice será realizado no próximo sábado (26). Após a cerimônia de despedida, ele será enterrado na Basílica Santa Maria Maggiore.