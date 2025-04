Como amanheceram as capas dos principais jornais após a morte do papa Francisco

Em Roma, bancas estampavam a capa de jornais noticiando a morte do Papa.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os principais jornais do mundo amanheceram, nesta terça-feira (22), estampando a notícia da morte do Papa Francisco. Os periódicos não se furtaram a reproduzir fotos do pontífice, falecido na segunda-feira (21).