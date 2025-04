Com simulação de aula e avaliação psicológica, projeto de lei prevê mudanças nas provas de concurso para professores da Capital

Um projeto de lei que prevê mudanças nas provas de concursos públicos para professores da Capital foi protocolado nesta quinta-feira (10) na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Pela primeira vez, serão aplicadas uma prova didática — com simulação de sala de aula — e uma avaliação psicológica . O documento agora vai para avaliação do legislativo.

Como a coluna adiantou no fim do ano passado , a Secretaria Municipal de Educação ( Smed ) já estudava a mudança. Agora, poderão ser aplicadas as seguintes modalidades de prova: provas objetivas, provas discursivas, provas didáticas, avaliação psicológica e prova de títulos .

A prova didática, de acordo com o projeto, avaliará o desempenho do candidato quanto ao planejamento, ao domínio do conteúdo teórico e ao método de ensino. A etapa consistirá na simulação de uma aula — uma das novidades —, por meio da exposição oral do candidato sobre um tema que compõe o conteúdo programático.