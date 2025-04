Com presença de ex-ministros do STF, jantar marca comemorações de 125 anos da faculdade de Direito da UFRGS

Com presença de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), um jantar marcará mais uma etapa das comemorações de 125 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Marcado para o dia 25 de abril no salão principal do Leopoldina Juvenil, o evento reunirá docentes, ex-alunos e personalidades jurídicas de destaque.