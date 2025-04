Chamou a atenção: celulares recebem alertas sobre o fechamento da Praça de São Pedro

Notificação no celular horas antes do fechamento da Praça.

Diante do grande fluxo de pessoas pelas ruas do Vaticano para dar o último adeus ao papa Francisco , às 13h10 min desta sexta-feira (25) — 8h no horário de Brasília —, os celulares de quem estava em Roma soaram um alerta que causa surpresa para quem não está acostumado.

A mensagem do Departamento de Proteção Civil estourou na tela com um alarme, informando que o acesso à Praça de São Pedro seria fechado às 17h — fato confirmado . Simples e eficiente.

Precisávamos de um desses no Rio Grande do Sul, para alertas climáticos . É impossível não parar e prestar atenção.

Fechamento da Praça para o selamento do caixão do Papa

A praça foi pontualmente fechada às 17h do horário local (12h em Brasília). Após isso, o acesso à fila de visitação à Basílica de São Pedro foi interrompido uma hora antes —18h em Roma (13h em Brasília). Às 19h — 14h no horário de Brasília —, a Basílica foi fechada. O selamento do caixão ocorre às 20h — 15h do horário de Brasília.