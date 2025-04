Catarinenses no Vaticano: "A Igreja foi unificada pelo papa Francisco e vai ser mais ainda pelo legado que ele deixa"

Aos montes, fiéis se aglomeram no Vaticano para as últimas homenagens ao Papa Francisco. O casal de Tijucas, em Santa Catarina, Roberto e Marcineia da Silva Vailati, estava em Roma quando recebeu a notícia da morte do Pontífice. Os catarinenses ficaram cerca de duas horas na fila até conseguirem acessar a Basílica de São Pedro e se despedirem do Santo Padre.

Casal de Tijucas, em Santa Catarina, Roberto e Marcineia da Silva Vailati. Rodrigo Lopes / Agência RBS

— Nós estávamos passeando em Roma quando o Papa faleceu. Viemos ontem (terça-feira, 22) e hoje (quarta-feira, 23) para fazer essa despedida merecida ao Papa Francisco, que unificou toda a Igreja Católica. Quem conhece bem a Igreja, quem já foi militante, sabe que ela foi unificada pelo papa Francisco e que vai ser unificada mais ainda, eu acho, pelo legado que ele deixa para todo o cristianismo do mundo— afirmou Vailati.

O casal permaneceu aproximadamente duas horas na fila até conseguir acessar a nave central da Basílica, onde ocorre o velório e as despedidas ao Pontífice. Para Marcineia, apesar da fila tumultuada, o momento foi emocionante.

— Deus nos dá força, a nossa fé nos dá resistência para caminhar. E quando chegamos lá na frente, a emoção é muito grande. A fé nos acalma, nos conforta. Compensa muito. Não sentimos sede nem cansaço. É incrível. Só estando aqui para entender — enfatizou.

Funeral mais simples

Em 2024, o papa Francisco simplificou o próprio velório, definindo que será enterrado em um caixão simples de madeira. Ele renunciou a uma prática secular, segundo a qual o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

O argentino será enterrado fora do Vaticano, pela primeira vez em mais de um século. Segundo as últimas informações vaticanas, o Papa optou pelo enterro na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas. O local escolhido é uma imponente igreja do século 5, localizada no centro de Roma, onde sete pontífices já foram sepultados.

Outra abolição foi o uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro para o velório, como foi feito com os pontífices anteriores. Os fiéis serão convidados a prestar as suas homenagens enquanto o corpo de Francisco ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.