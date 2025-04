Casos de antissemitismo cresceram 350% em 2024 no Brasil, aponta relatório

Um relatório lançado nesta terça-feira (15) revela um aumento de 350% nos casos de antissemitismo no Brasil em 2024. O documento foi lançado pela Confederação Israelita do Brasil (Conib), a Federação Israelita do Estado de São Paulo e o Departamento de Segurança Comunitária (DSC/FISESP).

Conforme o presidente da Coniv, Claudio Lottenberg, o Brasil apresentou o maior aumento dos casos globais (961%) desde o início da guerra no Oriente Médio, deflagrada pelos atentados do grupo terrorista Hamas, em 7 de outubro de 2023.

No primeiro mês de conflito Israel-Hamas, houve um aumento de 1.000% das denúncias, média de 12 denúncias diárias. O documento aponta um total de 1.788 casos e atingindo recorde histórico no Brasil, com o aumento de 350% dos casos em 2024. O ambiente digital é o principal vetor: 73% das denúncias ocorreram no ambiente online, com o X (ex-Twitter) liderando (48%) e o Instagram em segundo (37%).