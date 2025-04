Brasileiros enfrentam filas para se despedir do papa Francisco

Um grande grupo de brasileiros que deixou o país no dia 22 de abril estava nesta sexta-feira (25) na Praça de São Pedro, no Vaticano, para prestar sua homenagem ao papa Francisco. Milvânia Santiago, de Fortaleza, contou que veio para a canonização do jovem italiano Carlo Acutis e, diante da morte do Pontífice, acabou ficando para “rezar pelo papa”.