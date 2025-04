Be8 recebe homenagem da Assembleia Legislativa pelos 20 anos de atuação no setor de biocombustíveis

Segurando a placa, o empresário Erasmo Battistella, ao lado do deputado Vilmar Zanchin (MDB). Fernando Gomes / ALRS/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul prestou nesta quarta-feira (9) uma homenagem pelos 20 anos da Be8, empresa brasileira referência em biocombustíveis, com sede em Passo Fundo e liderada pelo empresário Erasmo Battistella.

A proposta partiu do deputado Vilmar Zanchin (MDB), que destacou o papel da companhia no desenvolvimento econômico do Norte gaúcho, com a geração de milhares de empregos diretos e indiretos.

— A Be8, com seu compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o desenvolvimento local, é um exemplo do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos por um futuro melhor. E essa visão, essa paixão pelo futuro, é algo que todos nós devemos aprender a cultivar — afirmou Zanchin.

Fundada em 2005, a Be8 é uma das principais empresas de energia renovável do Brasil, com operações também em Genebra (Suíça) e Dubai (Emirados Árabes Unidos).