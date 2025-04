Até na morte, papa Francisco rompe com a tradição

Nesta quinta-feira (24), cumpri, de táxi, parte do trecho que será percorrido pelo cortejo com o corpo do Pontífice , na sexta-feira (25), entre o Vaticano e a basílica. São cinco quilômetros, normalmente feitos em 20 minutos. Levei 40, em um sinal de que Roma, superlotada para se despedir de Francisco , começa a enfrentar dias tumultuados. O taxista, Andrea, me diz que, a partir desta quinta-feira, é melhor não circular de transporte público. A melhor escolha é caminhar. Em razão dos cerca de 200 líderes internacionais que são aguardados para a missa de despedida, entre eles Donald Trump, Emmanuel Macron e o presidente Lula , a cidade eterna estará, como poucas vezes se viu na história, blindada.

Veja o vídeo da visita da coluna

Construída no século 5, a igreja, uma das sete basílicas papais, conta com uma relíquia, segundo a fé católica: embaixo do altar, protegidas por cristal, estão pedaços de madeira que seriam da manjedoura do Menino Jesus. Sete papas estão sepultados no prédio, um número bem menor do que o total que repousa na cripta vaticana e na basílica de São Pedro: 90. O último Pontífice que decidiu ser enterrado fora dos muros da Santa Sé foi Leão XIII, em 1903. Seus restos mortais estão na Arquibasílica de São João de Latrão.