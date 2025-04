Após críticas à estrutura da sede provisória, Secretaria da Educação busca novo prédio

Fachada do prédio que recebe o Centro Administrativo de Contingência (CAC).

Depois que a coluna publicou a situação precária de trabalho de agentes e delegados do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na sede provisória, recebeu relatos de servidores da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) também reclamando das condições do local .

Assim como os policiais, os funcionários da Educação ocupam o antigo complexo da CEEE , onde funciona o Centro Administrativo de Contingência (CAC) desde maio do ano passado, depois que o Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), afetado pela enchente , ficou inviabilizado.

"O que ninguém fala é que nós da Secretaria de Educação estamos lá desde metade do ano passado. No andar que trabalho instalaram ar-condicionado em dezembro, mas no 4° andar não tem. Também não temos extintores. Por favor lembrem de nós, porque ninguém lembra".