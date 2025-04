Após atuar de forma emergencial na enchente do RS, órgão da ONU decide abrir escritório permanente no Estado

Tragédias climáticas no Estado, como a enchente de 2023 (na foto, o Vale do Taquari) têm chamado a atenção de órgãos mundiais.

- Já vínhamos atuando no RS há vários anos a partir de parcerias com ONGs, como o SJMR, Aldeias Infantis e CAM. Com a catástrofe climática de 2024, encaminhamos uma equipe de emergência para apoiar a resposta a pessoas refugiadas e comunidade brasileira de acolhida atingidas pela tragédia. Neste momento, decidimos nos fixar no RS para ter mais capacidade de ampliar a integração de refugiados e pessoas deslocadas forçadas no Estado e na região como um todo em razão de indicadores que acompanhamos, cujo potencial de empregabilidade, formação e bem-estar social, é evidente - destaca o Oficial de Meios de Vida e Inclusão Econômica do Acnur, Paulo Sergio Almeida.



Ele destaca também a capacidade de interlocução e colaboração junto às autoridades políticas de Estado e municípios, ampliando o acolhimento e fortalecendo políticas locais para o desenvolvimento local, complementando mutuamente os esforços.