Aos 125 anos, Faculdade de Direito da UFRGS é uma das mais tecnológicas do Brasil

Joia da arquitetura em Porto Alegre, a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que completa 125 anos este mês, conta com estrutura diferenciada em relação a outros prédios da universidade — é uma das mais tecnológicas do Brasil, graças a doações de muitos ex-alunos, beneméritos e professores.