Ajuris e Organização dos Estados Americanos firmam parceria para promoção de atividades acadêmicas

A Escola da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) firmou acordo de cooperação com a Organização dos Estados Americanos (OEA) para promover atividades acadêmicas e de pesquisa nas áreas do Direito e do Direito Internacional. A parceria foi formalizada nesta segunda-feira (14), em Washington, com a presença do presidente da Ajuris, Cristiano Vilhalba Flores, e do secretário-geral da OEA, Luis Almagro.