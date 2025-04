A história do gaúcho que compartilhou um chimarrão com o papa Francisco; veja o vídeo

Encontro entre Jackson Erpen e para Francisco em 2021. Vatican News / Divulgação

A manhã de 24 de maio de 2021 ficará marcada na história do gaúcho Jackson Erpen. Jornalista natural de Tapera, ele não imaginava que receberia nos estúdios da Rádio Vaticano, onde trabalha, a visita do papa Francisco. O momento já seria especial por se tratar da única entrevista que o Pontífice concederia à emissora, mas o gaúcho teve uma surpresa ainda maior: compartilhou um chimarrão com o Santo Padre.

Jackson, junto a outros colegas do Vatican News — emissora oficial da Santa Sé —, aguardava a chegada do Papa. Posicionado mais afastado que os demais, que estavam na primeira fila, o jornalista ergueu sua cuia. Imediatamente, Francisco foi ao seu encontro e pediu para tomar um mate.

— Fiz sinal com a cuia. Como sabia que não teria chance de saudá-lo pessoalmente, pensei em chamar atenção apenas para um cumprimento. Então ele veio em minha direção, disse que estava com sede e queria tomar um chimarrão. Ele não sabia que eu era gaúcho, e a primeira coisa que disse foi: "La hierba no es argentina" — relata Jackson.

O Pontífice também relatou que que conta com conhecidos em Pelotas e já visitou a cidade em algumas ocasiões.

Natural de Taquara, Jackson Erpen trabalha desde 2012 na Rádio Vaticano. Rodrigo Lopes / Agência RBS

Mas Jackson não é o único representante do Rio Grande do Sul na Rádio Vaticano. Andressa Collet, natural de Erechim, também tem histórias especiais com o Papa.

— Ele abençoou meu primeiro filho, Leonardo, hoje com sete anos, quando ele tinha um ano. E nesta visita à Rádio, eu estava grávida do Lorenzo e ele abençoou minha barriga — conta Andressa.