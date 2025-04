A brasileira e o guarda suíço que casaram sob a bênção do papa Francisco

A brasileira Letícia Schaefer e o suíço Luca Schaefer tinham como sonho trabalhar no Vaticano. Ela foi voluntária durante a visita do papa Francisco ao Brasil, em 2013. Ele era guarda suíço, membro das forças armadas da Santa Sé. Encontraram-se servindo ao Papa. Quando decidiram casar, na Igreja de Santo Estêvão dos Abissínios, que fica dentro dos muros do Vaticano, resolveram convidar ninguém menos do que Francisco.