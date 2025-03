Porto Alegre recebe reconhecimento internacional como Cidade das Árvores

Dados de 2024 apontam que 204,16 km² de Porto Alegre estão cobertos pela copa das árvores. Omar Freitas / Agencia RBS

Porto Alegre recebeu da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e da Fundação Dia da Árvore (The Arbor Day Foundation) o prêmio Cidades Globais das Árvores (Tree Cities of the World). O título veio pelo conjunto de ações que a prefeitura tem colocado em prática para qualificar e expandir as áreas verdes e implantar o plantio inteligente na cidade.

A certificação é anual e foi concedida a 210 municípios em 24 países. Ela permite que as cidades se conectem internacionalmente para compartilhar as melhores práticas em arborização urbana. No Brasil, 34 cidades receberam o reconhecimento.

Para receber o prêmio, as cidades precisam cumprir cinco requisitos: estabelecer responsabilidades por parte do município; leis e políticas públicas de gestão arbórea; revitalização; alocação de recursos; e conscientização dos moradores.

— É resultado desse trabalho, desse investimento que estamos fazendo na qualificação do viveiro, plantio inteligente, software de arborização e monitoramento, unidades de conservação. São mais de R$ 40 milhões investido na política ambiental com a pauta do crescimento urbano voltado para a questão ambiental, especialmente a árvore, que tem uma importância na redução de emissões e ao mesmo tempo na adaptação, que é reduzir a temperatura face a realidade das mudanças de calor — afirmou o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm.