Pela primeira vez desde 2012, carvão ativado passa a ser usado para amenizar gosto e cheiro ruins da água de Porto Alegre

Como funciona

As alterações de gosto de odor na água são causadas por duas substâncias: geosmina e 2-metilisoborneol (MIB). As substâncias são inertes e inofensivas ao ser humano, mas produzem odor e gosto semelhantes ao de terra. Esse fenômeno costuma ocorrer no verão, quando há redução natural do nível do Guaíba. Na estação mais quente do ano, a água também apresenta menos turbulência, o que também contribui para a mudança das características do manancial.