Transferir população palestina de Gaza, como quer Trump, consiste em crime de guerra

Deslocar populações, de forma forçada, consiste em crime de guerra previsto no artigo 49 da 4ª Convenção de Genebra. Logo, assim deve ser tratada a estapafúrdia ideia de Donald Trump de retirar todos os 2 milhões de palestinos para fora da Faixa de Gaza. Trump, que tem o hábito de alardear soluções simplistas para complexos problemas da geopolítica , indicou que essas pessoas poderiam ir para o Egito ou a Jordânia - para os Estados Unidos , por certo, não irão.

Ao sugerir a remoção de todos os palestinos e transformar Gaza em uma "riviera" - não duvide, com uma reluzente Trump Tower bem no centro dos escombros -, o presidente americano pode implodir o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

O tratado vigente está longe do ideal, mas, mesmo que a conta-gotas, tem trazido reféns de volta para casa. Sua ideia sem pé nem cabeça vem a tona em um dos momentos mais sensíveis do acordo: no começo da definição dos termos das segunda e terceira fases, que versam sobre o futuro de Gaza e a paz duradoura.