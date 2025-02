Sete dos 10 totens de monitoramento da Defesa Civil de Porto Alegre registraram 40ºC ou mais na terça-feira

Sete dos 10 totens de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Porto Alegre registraram 40°C ou mais na terça-feira. A mais alta temperatura foi registrada no equipamento da Ilha da Pintada: 42,5°C . Em segundo lugar, ficaram os aparelhos instalados no bairro Sarandi (Avenida Assis Brasil e Nova Brasília): 41,3°C.

Em relação à chuva que atingiu Porto Alegre no fim de tarde de terça-feira, os totens da Defesa Civil municipal registraram os maiores acumulados até as 23h59min nos equipamentos da Zona Norte: Sarandi (Assis Brasil e Nova Brasília) registraram 37,4mm. O segundo maior acumulado foi no Passo das Pedras. No bairro Guarujá e na Ilha dos Marinheiros os totens não registraram precipitações. Veja os acumulados: