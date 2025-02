Secretaria de Educação de Porto Alegre terá capacitação de gestores escolares

Secretário de Educação da Capital, Leonardo Pascoal junto de Anna Penido, diretora-executiva do Centro Lemann.

Algumas dúvidas sobre como será o processo de escolha dos diretores e vice-diretores de escolas públicas de Porto Alegre começam a ser esclarecidas. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) assinará, nos próximos dias, um termo de cooperação com o Centro Lemann para estruturar o processo de habilitação e treinamento dos educadores.

No último dia 22, a prefeitura da Capital obteve uma liminar que permite acabar com a eleição direta para diretores de escolas municipais. Segundo consta na decisão, a livre nomeação e exoneração desses cargos é uma atribuição essencial para garantir a efetividade da administração pública e a implementação de políticas educacionais alinhadas com a estratégia governamental.