Primeiro voo Lisboa-Porto Alegre desde a enchente pousará na capital gaúcha na noite de 1º de abril

O primeiro voo direto da TAP entre Lisboa e Porto Alegre , desde a enchente que interditou o aeroporto Salgado Filho , deixará a capital portuguesa às 14h20min do dia 1º de abril. O pouso em Porto Alegre está previsto para as 21h45min do mesmo dia.

Conforme análise do Observatório do Turismo, com base em dados da plataforma ForwardKeys, a venda de passagens entre Lisboa e Porto Alegre cresceu 7% desde que a retomada do voo direto entre as duas capitais foi disponibilizada para compra de bilhetes, de dezembro de 2024 até o dia 13 de fevereiro deste ano. O período comparado é o mesmo entre 2023 e 2024. A projeção é que a chegada de turistas internacionais ao Aeroporto Salgado Filho cresça 79% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado.