Oposição e entidades se articulam contra lei da "Escola sem Partido" em Porto Alegre

Os vereadores de oposição ao governo de Sebastião Melo (MDB) e entidades municipais se mobilizam com ações contra a promulgação do projeto de lei de Escola sem Partido em Porto Alegre. O projeto foi promulgado nesta quarta-feira (5) pela Câmara.

A vereadora Juliana de Souza (PT) protocolou uma denúncia no Ministério Público (MP) alegando inconstitucionalidade na lei. Além de trazer registros de outras pautas similares já decididas como afronta à Constituição pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ), a vereadora apresenta três fundamentações: violação da liberdade de expressão e de cátedra; usurpação da competência da União de legislar sobre educação; e insegurança jurídica e subjetiva do texto da lei , já que não especifica as interpretações de "doutrinação política ou ideológica".

— Pedimos ou a abertura de um procedimento administrativo para verificar a legalidade da lei ou uma ação do MP diante do Tribunal de Justiça para suspensão ou inconstitucionalidade — afirmou Juliana à coluna.

O presidente do PSOL de Porto Alegre, vereador Roberto Robaina, entrará com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) na Justiça contra a proposta. Segundo ele, a ação judicial está sendo preparada pelo advogado do partido e será protocolada assim que o texto for publicado no Diário Oficial do Município.