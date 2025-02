"O Santo Padre estava com dificuldade para falar devido a um resfriado", diz dom Jaime sobre a saúde do papa Francisco

Segundo o cardeal, os dois conversaram sobre "as alegrias e esperanças da Igreja no Brasil" e sobre desafios como a evangelização de jovens no contexto das redes sociais. Como presidente da CNBB, dom Jaime também colheu orientações do Papa sobre o que espera da Igreja no país. O cardeal esteve no Vaticano para uma visita aos dicastérios da Cúria Romana (espécie de ministérios). Entre as audiência, é costume os encontros com o Papa.