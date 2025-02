O repugnante vídeo publicado por Trump, que transforma Gaza em um resort; veja as imagens 

Tudo de pior que você imaginou quando Trump trouxe a público a ideia terrível de transformar a Faixa de Gaza em um resort, com direito à deslocamento da população palestina — o que é um crime de guerra — está materializado no vídeo. Aliás, é um exemplo perfeito de mau gosto , de como usar a inteligência artificial para o pior.

O vídeo começa com a imagem de uma criança agachada em meio a escombros, com homens armados que parecem consolar o menino. Um título com as cores da bandeira americana aparece: "O que vem depois".

Calma aí, que tem mais: Elon Musk, o dono da Tesla e todo-poderoso assessor de Trump, aparece relaxado saboreando algo. Na sequência, dinheiro cai do céu em meio a crianças que tentam pegar as notas na praia. Trump aparece em uma espreguiçadeira na beira da piscina ao lado de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Os dois estão sem camisa. Há uma criança com um balão dourado no formato da cabeça de Trump e, claro, uma Trump Tower (o prédio se chama Trump Gaza) no centro de tudo. Homens e mulheres dançam na areia vestidos de odaliscas. Seria apenas brega se não estivéssemos falando de uma tragédia: mas há até uma estátua gigante de Trump no meio de uma rua.