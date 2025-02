O que se sabe sobre a carta de renúncia do papa Francisco

Papa Francisco está hospitalizado desde 14 de fevereiro. Andreas SOLARO / AFP

Sempre que um papa adoece é natural que o mundo especule sobre a possível renúncia ao trono de São Pedro.

Na época de João Paulo II, que precisou de internação hospitalar em várias ocasiões — do atentado, em 1983, às sucessivas hospitalizações devido ao Parkinson —, pode-se dizer que esse tema era até tabu na Igreja. Afinal, o último papa a renunciar havia sido seis séculos antes, Gregório XII, em 1415. O papa polonês não desceu do trono. Morreu aos 84 anos no comando da Igreja.

A renúncia de Bento XVI, em 2013, quebrou esse tabu. Desde então, a saída de um papa devido a problemas de saúde é algo relativamente normalizado na Santa Sé. O próprio Francisco, desde que foi eleito, tem buscado dar mais transparência à gestão da Igreja.

Ele próprio anunciou, em uma entrevista ao jornal espanhol ABC, em 2022, ter escrito uma carta de renúncia entregue ao então secretário de Estado, cardeal Tarcísio Bertone. A ideia é que o documento fosse usado caso ele fique inconsciente, por exemplo.

O que disse Francisco:

- Assinei a renúncia e disse a ele: "Em caso de impedimento médico ou algo assim, aqui está minha renúncia. Você a tem" -.

Questionado se ele queria que esse fato fosse conhecido, Francisco respondeu:

- É por isso que estou lhe contando.

Ele acrescentou que não sabia o que Bertone fez posteriormente com a carta. Mas acredita que o cardeal a teria entregue ao sucessor na Secretaria de Estado, cardeal Pietro Parolin.

Não é a primeira carta do tipo. Paulo VI e possivelmente Pio XII também tomaram medidas semelhantes. O texto da carta de Francisco não é público, e as condições que ele estipulou para sua renúncia são desconhecidas. Supõe-se que, caso a carta seja utilizada e o papa renuncie, o comando da Igreja ficaria a cargo do decano do colégio cardinalício, cardeal Giovani Battista Re, de 91 anos.