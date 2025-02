O que Pepe Vargas disse a Adolfo Brito antes da cerimônia de transmissão de cargo de presidente da Assembleia

Para a entrevista, Pepe escolheu como cenário o quadro com a pintura do presidente Getúlio Vargas.

— O vovô — brincou o deputado, que chega à Assembleia como um dos políticos mais experientes do Estado (além de deputado estadual, foi vereador, prefeito de Caxias do Sul, deputado federal e ministro do Desenvolvimento Agrário no governo Dilma Rousseff).