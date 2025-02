O mundo precisou ver o show macabro do Hamas para lembrar que, sim, eles matam crianças

Kfir Baba tinha oito meses e meio quando os terroristas do Hamas invadiram Israel e devastaram o kibutz de Nir Oz em 7 de outubro de 2023. Ariel, seu irmão, tinha quatro anos . As crianças e seus pais, Shiri Bibas e Yarden, também foram feitos reféns. Todos foram carregados para dentro de Gaza vivos.

Ainda na quinta-feira, quando as cenas dos caixões voltando para Israel escandalizava qualquer pessoa com o mínimo de empatia, uma surpresa macabra ainda estava por vir. No final da noite no Oriente Médio, os médicos forenses de Israel descobriram que os restos mortais entregues como sendo de Shiri, a mãe, não correspondiam a da refém.