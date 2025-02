"O Brasil é dos brasileiros": parlamentares da base do governo Lula usam bonés em oposição a Trump 

Na foto, ministro Alexandre Padilha e a deputada Gleisi Hoffman utilizam o Boné. Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Ministros licenciados e parlamentares da base do governo Lula utilizaram, na sessão que definiu os presidentes da Câmara e do Senado no último sábado (1º), um boné com os dizeres: "O Brasil é dos brasileiros".

Pelo menos o ministro da Educação, Camilo Santana, das Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffman, e o líder do governo no Congresso Nacional e senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues, foram vistos com o adereço azul.

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Randolfe Rodrigues. Andressa Anholete / Agência Senado

O item é bem similar ao utilizado pelo republicano e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que usa o lema "Make América Great Again" (na tradução, Torne a América grande novamente).

Donald Trump utiliza o boné com os dizeres: Make America Great Again. Jim WATSON / AFP

Em entrevistas à jornalistas no Congresso, o ministro Padilha falou que a ideia dos adereços é se contrapor a Trump, e que a frase foi criada pelo novo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

— Mostramos que brasileiros e brasileiras não batem continência para bandeira de outro país — disse Padilha nas redes socias.

Após as primeiras imagens circularem na internet, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), acusou os ministros de utilizarem bonés “anti-Trump”. No X, ele escreveu: “Ministros de Lula usam boné anti-Trump no Congresso brasileiro".