Ninguém aguenta o gosto ruim da água de Porto Alegre

Estabeleceu-se um debate, no programa "Gaúcha Atualidade" desta terça-feira (4), na Rádio Gaúcha, se o tererê seria uma opção ao chimarrão neste calorão todo de fevereiro. Também debatíamos se está valendo caipirinha com diferentes frutas (a chamada caipiroska, com abacaxi, morango e outras) ou só a raiz, com limão e gelo.