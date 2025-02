Merendeiras da rede estadual seguem sem receber salários

Cerca de 460 merendeiras que prestaram serviço à rede estadual de ensino em 2023 em todo o Rio Grande do Sul estão desde novembro sem receber os salários. A empresa que contratou as trabalhadoras, a M Serviços de Terceirização, não presta informações , deixando essas pessoas na mão.

À coluna, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) disse que depositou, em 28 de janeiro, os valores em juízo . Estão à disposição da Vara do Trabalho de Estância Velha. A Seduc também afirma que "cumpriu rigorosamente com os pagamentos à empresa". O contrato foi rescindido pelo Estado em dezembro.

Despacho de um juiz federal do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRF4) exige que o Estado anexe a lista de efetividade das merendeiras com os dias trabalhados. Como a empresa não responde, só o governo pode passar.