Merendeiras da rede estadual que estavam com salários atrasados, finalmente, começam a receber

Conforme Arthur Heiss, advogado do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e de Serviços Terceirizados no Rio Grande do Sul (Seeac-RS), o juiz Gustavo Jacques, Vara do Trabalho de Estância Velha, responsável pelo caso, determinou o depósito na conta da entidade. O sindicato afirma ter enviado pix para as contas de mais de cem merendeiras.