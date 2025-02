Mais duas bandas gaúchas são acusadas de propagar discurso nazista

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após identificar quatro bandas do Rio Grande do Sul acusadas de propagar discursos neonazistas por meio de suas músicas em plataformas digitais, a organização não-governamental Stop Hate Brasil identificou mais dois grupos gaúchos. Com isso, sobe para seis o número de investigados.